Östergaard: toredam on tulla kohta, kus tahetakse midagi ära teha

51-aastane Bo Östergaard on endine käsipallur, kes mänginuds ise tugevuselt Taani teises liigas. Viimased 20 aastat on ta tegutsenud kõrg- ja esiliiga tasemel treenerina kodumaal Taanis, kuid nüüd otsustas vastu võtta uue väljakutse.

"Siin on kutid, kes tahavad midagi korda saata ja minu arvates on alati toredam tulla kohta, kus tahetakse midagi ära teha kui minna kuskile, kus muudkui ainult võidetakse," lausus Östergaard ERR-ile.

"Nii et just see väljakutse on mind täna siia toonud. Kui meil veab ja me võidame midagi koos, siis on see suur asi, aga üldiselt on kõige tähtsam ikkagi areng."

Klubi eestvedajale ja endisele peatreenerile Risto Lepale on skandinaavialik, eriti just taanlaslik mõttelaad ja eluviis südamelähedased.

"Taani on maailmas kõige tugevam käsipallikants. Käsipall on Taanis leiutatud, taanlased on olnud nii meestest kui naistest viimastel aastatel olümpiavõitjad," põhjendas ta. "Iga taanlane on käsipalli mänginud. Tegin vestlusi võib-olla 10-15 erineva treeneriga, aga peatusin ikkagi Böl."

Östergaard on klubiga natuke juba tutvust teinud ning teab, mis ees ootamas. "Eesti liigast ma praegu veel palju ei tea. Aga ma näen, et meie klubis olevate mängijate tase on üsna hea."

"Meil on veel palju tööd teha, aga näen kindlasti meeskonnas palju potentsiaali. Kui ma seda ei näeks, poleks ma ka seda töökohta vastu võtnud."

HC Tallinna käsipalliklubi on kahel viimasel aastal Eesti meistriliigas teisena lõpetanud. Tänavu mängitakse lisaks Eesti liigale kaasa Soome kõrgliiga põhiturniiril ja eurosarjas.