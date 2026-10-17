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Hein ja Werder võitlesid jälle 0:2 kaotusseisust välja

Jalgpall
Karl Jakob Hein tõrjumas Paderborni mängija pealelööki.
Karl Jakob Hein tõrjumas Paderborni mängija pealelööki. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/STEINSIEK.CH
Jalgpall

Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder tegi laupäeval Saksamaa kõrgliigas 2:2 viigi Paderborniga.

Werder jäi esimese pooltunniga 0:2 kaotusseisu, kuid 59. minutil vähendas Niclas Füllkrug vahe üheväravaliseks ning kuus minutit hiljem viigistas sama mees penaltipunktilt seisu 2:2-le. Werder võitles kaheväravalisest kaotusseisust välja juba kolmandat mängu järjest: eelmises voorus viigistati Dortmundi Borussiaga 2:2 ja üle-eelmises voorus saadi 3:2 jagu Augsburgist.

Paderborn tegi Heina värava suunas seitse pealelööki. Neist neli lendas raamidesse ehk eestlase arvele kogunes kaks tõrjet. Werder paikneb kuue mängu järel liigatabelis üheksa punktiga kaheksandal positsioonil.

Rocco Robert Sheini leivaisa Portsmouth alistas Inglismaa esiliigas 11. voorus võõrsil Norwich City 1:0. Shein kuulus koosseisu, kuid väljakule ei pääsenud. Neljanda võidu võtnud Portsmouth asetseb tabelis 13. real.

Michael Schjönning-Larsen ja Kilmarnock said Šoti kõrgliiga 9. voorus kodumurul jagu Motherwellist 3:2. Eesti koondise äärekaitsja tegi kaasa kõik minutid. Kilmarnock on 12 meeskonna konkurentsis 11. kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

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