Räikkönen jääb koroonaviirusesse haigestumise tõttu Hollandi GP-lt kõrvale

Rahvusvahelise autoliit kinnitas, et sel nädalal vormelikarjääri lõpetamisest teada andnud Räikköneni antud PCR-testi tulemus oli positiivne ning sõitja jääb viirusohutuse tagamiseks etapilt eemale. Liit lisas, et kõik lähikontaktid on tuvastatud ning Hollandi GP-d haigestumine segada ei tohiks.

Alfa Romeo sõnul sõitjal sümptomeid ei ole ning soomlane on hotellitoas isolatsioonis, aga heas tujus.

Meeskond kinnitas, et soomlase asemel läheb nädalavahetusel rooli reservsõitja Robert Kubica, kes osales viimati vormel-1 sarja põhisõidus 2019. aastal. Sel hooajal on ta aga Alfa Romeo eest teinud kaasa kolm vabatreeningut.

Hollandi GP kolmas vabatreening algab laupäeval kell 13.00. Kvalifikatsioonisõit algab kell 16.00 ning põhisõit sõidetakse pühapäeval kell 16.00.

