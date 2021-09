Red Bulli testisõitjal Albonil on lootust naasta F1 sarja

Red Bulli vormel-1 võistkonna boss Christian Horner loodab, et meeskonna endine sõitja Alexander Albon pääseb peagi tagasi F1 sarja.

Tai päritolu piloot sõitis 2019. aastal pool hooaega Toro Rossos ja pool hooaega Red Bullis. Mullu tegi ta Red Bullis kaasa terve hooaja, aga vahetati tänavu Sergio Perezi vastu välja. Mehhiklane jätkab Red Bullis ka järgmisel aastal.

Tänavu on Albon kihutanud DTM-i sarjas. "Alex väärib järgmisel aastal kohta vormel-1 sarjas. Williams ja Alfa Romeo on ilmutanud huvi ja soovime teda tagasi vormel-ühes näha. Loodetavasti saab asi lähipäevil paika," lausus Horner.

Praegu Williamsis kihutav George Russell liitub järgmisel hooajal ilmselt Mercedesega, kus võtaks üle Valtteri Bottase koha. Kimi Räikkönen aga loobub, mistõttu jääb koht vabaks ka Alfa Romeos.

Kuigi arvatakse, et üks soomlane asendatakse Alfa Romeos teisega ehk Bottasega, siis kuulujuttude järgi on küsimärgid tiimi teise sõitja Antonio Giovinazzi kohal.

Nii Williamsi kui ka Alfa Romeoga on seostatud ka Mercedese kasvandikku Nyck de Vriesi, aga Mercedese bossi Toto Wolffi sõnul on rohkem lootust Albonil. "Ta on hea poiss ja selles toolidemängus hetkel ilmselt peategelane," lausus austerlane.

"Nyckil on koht kindel vormel-E sarjas. Ma sooviksin näha teda vormel-ühes, aga ma ei taha teda kaotada vormel-E-s."

Albon on hetkel Red Bulli testisõitja. Lisaks on Red Bullis süsteemis sees ja testitööga tegelenud ka näiteks Jüri Vips, kes kihutab praegu F2 sarjas.