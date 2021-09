Hamilton oli Hollandi GP esimesel vabatreeningul kõige kiirem

Kodupubliku lemmik Max Verstappen (Red Bull Racing) sai kirja teise kõige kiirema aja, kaotades Hamiltonile kõigest 0.097 sekundiga. Kolmanda aja sõitis välja Carlos Sainz (Ferrari), kes kaotas Hamiltonile 0.101 sekundiga.

Vabatreening jäi seekord tavapärasest lühemaks, sest Sebastian Vetteli (Aston Martin) juhitud vormel hakkas vabatreeningu 18. minutil suitsema. Olude sunnil väljus Vettel oma vormelist, sai raja äärest tulekustuti ja hakkas ise oma vormelit tulekustutiga jahutama.

Punane lipp lehvis kokku 35 minutit kuni Vetteli vormel transporditi tagasi boksi ja vabatreening sai jätkuda. Esialgsete andmete kohaselt põhjustas intsidendi mootori rike.

With smoke billowing out of his car, Seb hops out of the car, finds a fire extinguisher and gets to work!



