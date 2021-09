Ferrarid domineerisid teist vabatreeningut, Hamiltonil mured

Seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton sai teha vaid ühe kiire ringi, misjärel tekkis tema Mercedesel probleem mootoriga ja britt rohkem rajale ei tulnudki. Aegade võrdluses jäi 11. positsioonile (+1,009).

"Losing power"



A frustrating end to Lewis Hamilton's Friday afternoon as he grinds to a halt early in FP2 #DutchGP #F1 pic.twitter.com/yAGSxoG5MC