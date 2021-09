Räikkönen: vormel-1 sari pole kunagi olnud minu elus kõige tähtsam

"Mul oli lõbus ja ma tegin seda omal moel," ütles 41-aastane Räikkönen, kes võitis 2007. aasta maailmameisteitiitli ning on sõitnud F1 sarjas rohkem etappe, kui keegi teine.

"Isegi kui ma saaks, ma ei muudaks mitte midagi."

Räikkönen on viimane Ferrari piloot, kes on võitnud maailmameistritiitli. Praegu sõidab ta Alfa Romeos ning pühapäeval teeb ta oma karjääri 342 stardi.

Räikkönen ütles, et tegi otsuse juba talvel ning soovib lihtsalt rohkem aega koos perega veeta.

"Ma ütleks, et F1 ei ole kunagi olnud mu elu. See on võtnud mu elust palju aega, aga see pole olnud kõige olulisem. Ma olen alati elanud elu ka väljaspool seda, ma teen tavalisi asju," sõnas Räikkönen. Ta ootab väga, et võistluskalender ei mõjutaks tema päevakava.

Räikönen tegi enda GP debüüdi Sauberi tiimis juba 2001. aastal.

"Elus on muid asju, lapsed käivad koolis ning lateaias. Ma ei taha, et pereelu sõltuks sellest, millal mul on võistlused, testisõidud või lennureisid. Hetkel ma ei taha sellele mõelda, mis ma edasi teen."

"Mul oli F1 sarjas lõbus. Ma olen õnnelik selle üle, mis ma saavutasin. Soovisin võita maailmameistritiitli ja jõudsin sellele mitmel korral väga lähedale ning Ferrariga suutsin selle saavutada. Ma olen õnnelik, et see just Ferraris olles juhtus"

Räikkonen lisas, et ta on kõige õnnelikum kodus koos perega olles. Ta on F1 sarjas olles saanud endale palju sõpru ja ta ei ole kindel, kas jääb vormeliga sõitmist igatsema.

"Ma olen seda nii kaua teinud seega ma kahtlen," ütles Räikkönen

Ta lisas, et plaanis lõpetada enne, kui ta sai 30-aastaseks. Nüüd saab ta aru, et tema karjääris on olnud mitmeid sobivaid hetki, kui ta oleks võinud lõpetada.