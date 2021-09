Viimasel vabatreeningul oli kiireim Verstappen

Verstappeni aeg oli seni Hollandis sõidetud kolme vabatreeningu jooksul kiireim. Talle järgnesid kaks Mercedese sõitjat: Valtteri Bottas (+0,556) ja Lewis Hamilton (+0,974).

Esikümnesse mahtusid veel Sergio Perez (Red Bull; +0,903), Fernando Alonso (Alpine; +1,047), Lando Norris (McLaren; +1,158), Lance Stroll (Aston Martin; +1,219), Sebastian Vettel (Aston Martin; +1,249), Chalres Leclerc (Ferrari; +1,273) ning Pierre Gasly (AlphaTauri; +1,382).

Kvalifikatsioonisõit algab Eesti aja järgi laupäeval kell 16.00 ning põhisõit algab pühapäeval kell 16.00.

