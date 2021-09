Verstappen oli kodupubliku ees kvalifikatsioonis kiireim

23-aastane Verstappen sõitis välja kiireima ringiaja 1.08,885. See on hollandlase karjääri kümnes ja sellel hooajal juba seitsmes parim stardikoht. "Imeline tunne on siin parim stardikoht välja sõita," õhkas Verstappen. "Rahvas oli suurepärane! Loodetavasti suudan võidukalt lõpetada."

Teisena stardib pühapäevasel etapil MM-sarja üldliider, seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes; +0,038).

Kolmanda aja sõitis välja Hamiltoni tiimikaaslane Valtteri Bottas, neljandalt kohalt stardib Pierre Gasly (AlphaTauri), viiendalt Charles Leclerc (Ferrari) ja kuuendalt Carlos Sainz Jr (Ferrari).

Esikümnesse mahtisid veel Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine), Fernando Alonso (Alpine) ja Daniel Ricciardo (McLaren).

Sergio Perez (Red Bull) ja Sebastian Vettel (Aston Martin) langesid välja juba kvalifikatsiooni esimeses osas, 11. koha saanud George Russell (Williams) tegi spinni ja Nicholas Latifi (Williams) avarii, mis lõpetas kvalifikatsiooni teise osa.

Koroonaviirusega nakatunud Kimi Räikköneni asendas poolakas Robert Kubica (Alfa Romeo), kes sai kirja 18. aja.

Hollandi GP põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 16.