Kimi Räikkönen lahkub F1 sarjast

"Ongi kõik. See on minu viimane hooaeg vormel-ühes. Langetasin otsuse eelmisel talvel," kirjutas 41-aastane võidusõitja ühismeedias.

"See ei olnud kerge otsus, aga on aeg uute asjade jaoks. Kuigi hooaeg on veel pooleli, siis soovin tänada oma perekonda, kõiki võistkondi, kõiki inimesi minu võidusõidukarjääri juures ja eriti suurepäraseid fänne, kes on mind kogu aeg toetanud."

"Vormel-1 võib minu jaoks lõppeda, aga elus on veel palju muud, mida tahan kogeda ja nautida. Pärast kõike seda kohtume taas. Siiralt, Kimi."

Räikkönen debüteeris F1 sarjas 2001. aastal. 2007. aastal krooniti ta Ferrari roolis maailmameistriks. Lisaks on ta veel viiel korral kerkinud kokkuvõttes kolme parema hulka. Soomlase nimel on 21 etapivõitu ja 103 pjedestaalikohta.

Tema karjäär algas Sauberis (2001), jätkus McLarenis (2002-2006) ja Ferraris (2007-2009). Pärast perioodi autoralli MM-sarjas naasis ta Lotuse (2012-2013) roolis. Hiljem sõitis soomlane veel Ferraris (2014-2018) ja alates 2019. aastast Alfa Romeos.