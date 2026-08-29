HC Panter valmistub uueks OHL-i hooajaks kahe kontrollkohtumisega

Optibet Hokiliiga (OHL) Balti meistrivõistluste hooaeg algab 5. septembril. Uuel hooajal teeb liigas kaasa üheksa meeskonda Eestist, Lätist, Leedust ja Ukrainast: MOGO/RSU, Zemgale/LBTU, Kiievi Capitals, Liepāja Hockey Team, Prizma/RTU, Riga HS/Dinaburga, Tallinna HC Panter, Elektrėnai Energija ja Vilniuse Hockey Punks.

Põhiturniiril peab iga meeskond 32 kohtumist ehk neli ringi. Põhiturniiri järel pääsevad kuus paremat edasi play-off'i. Veerandfinaalide paarid moodustatakse eelmise hooajaga samal põhimõttel – põhiturniiri kolmas meeskond kohtub kuuendaga ning neljas viiendaga. Põhiturniiri kaks paremat meeskonda pääsevad otse poolfinaali. Veerandfinaalseerias on edasipääsuks vaja kolme võitu, poolfinaalis ja

finaalis aga nelja võitu.

HC Panteri esimene OHL-i kohtumine algaval hooajal toimub 5. septembril, kui Riias kohtutakse HK Prizma/RTU-ga. Esimese kodumängu peab Panter 16. septembril kell 19.00 HS Riga/Dinaburga vastu.

Tallinna klubi valmistub uueks hooajaks kahe kontrollkohtumisega HS Riga/Dinaburga vastu. Mõlemad mängud toimuvad Haabersti Jäähallis: laupäeval, 29. augustil kell 21.00 ja pühapäeval, 30. augustil kell 13.00.

Laupäevane kohtumine on erilise tähendusega, sest tegemist on ühtlasi HC Panteri legendi Mihkel Võrangu lahkumismänguga. Võrang lõpetab mängijakarjääri pärast pikka ja edukat 11 hooaega HC Panteri särgis.

Panter täiendas suvel koosseisu Eesti koondislaste ja Soome mängijatega. Algavaks hooajaks on meeskonnaga liitunud Marek Potsinok ja Erik Potsinok ning Soomest toodi lisajõudu noorte Arttu Tauriainen, Anton Määttä ja Toivo Nummela näol.

HC Panteri koosseis 2026/27 hooajal:

Väravavahid: Georg Vladimirov, Hans-Kristjan Tisler, Timur Alihodzin

Kaitsjad: Saveli Novikov, Niklas Sildre, Roland Luht, Konrad Kudeviita, Hendrik-Paul Laosma, Georgi Lavrinenko, Toivo Nummela

Ründajad: Nikita Puzakov, Maksim Lovkov, Andre Linde, Marek Potsinok, Erik Potsinok, Nikita Fedorovits, Erik Nevolainen, Arttu Tauriainen, Anton Määttä, Artjom Masljonov, Akim Frolkov, Artjom Timofejev:

Peatreener: Petri Skriko

Treener: Kaupo Kaljuste

Väravavahtide treener: Villem-Henrik Koitmaa