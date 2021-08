Taaramäe jäi järjekordse kukkumise tõttu Vuelta liidrisärgist ilma

Kohe etapi alguses läksid eest kolm Hispaania prokontinentaaltiimide sõitjat, kes suurendasid 50 kilomeetriga edu peagrupi ees seitsmele minutile. Pelayo Sanchez (Burgos) jäi maha 35 km enne finišit, Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi) 20 km enne lõppu ning viimasena ette jäänud Oier Lazkano (Caja Rural) püüti kinni 15 km enne finišijoont.

12 kilomeetrit enne finišit juhtus taasühinenud grupis aga suur kukkumine, milles oli paraku osaline ka Taaramäe, kellele sõideti tagant sisse. Eestlasel õnnestus küll sõitu jätkata, aga vahe kukkumisest pääsenud meestega venis pikaks ja nii pidi Taaramäe kolmanda etapi võiduga teenitud liidrisärgist loobuma.

Sprindifinišis sai etapivõidu belglane Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), kes võitis ka tänavuse Vuelta teise etapi. Teine oli Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step).

Taaramäe ületas koos teiste kukkumisest räsitud Intermarche'i meestega finišijoone Philipsenist 2.21 hiljem, teisel võistlustules oleval eestlasel Martin Laasil (Bora-hansgrohe) õnnestus pääseda ja ta lõpetas Philipseniga sama ajaga.

Hispaania velotuuri üldliidriks tõusis prantslane Kenny Elissonde (Trek - Segafredo), kes edestab kahel viimasel aastal võitjaks kroonitud sloveeni Primož Roglicit (Jumbo-Visma) viie sekundiga, kolmas on prantslane Lilian Calmejane (AG2R) kümnesekundilise kaotusega.

Taaramäe langes kokkuvõttes 27. kohale, Elissonde'ile kaotab ta 1.56. Küll jäi eestlane kolmapäevase etapi järel mägedekuninga särki.

King Kenny (@KennyElissonde) is the new leader of #LaVuelta21!



But he gives his respect to Rein Taaramae first. pic.twitter.com/8hacOoNvLe