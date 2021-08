Uus liider avaldas Taaramäele austust: ütlesin, et ta väärib särki

"Ma ei näinud kukkumist, sõitsin siis esikümne piirimail. See ei ole viis, kuidas oleksin tahtnud liidrisärki võtta," sõnas Elissonde finiši järel.

"Rattaspordis teame, et tuulega kaasneb risk ja peab olema valvas. Mulle ei meeldi see [viis särgi võitmiseks], see ei ole nauding. Aga päeva lõpus ei saa sa midagi teha: asjad on nagu on," lisas prantslane.

"Siiski on suurepärane suurtuuril seda särki kanda. Pärast Tour de France'i ja olümpiamänge võtsin rahulikumalt. Tiim küsis mult, kas läheksin Vueltale ja võtaksin lihtsalt päev korraga. Ja vaadake nüüd! See on rattasport, see on uskumatu."

Kolmapäevasel etapil püüdis peagrupp viimased jooksikud kinni 15 kilomeetrit enne finišit, kukkumine, mis sai alguse Taani meistri Mads Würtz Schmidti (Israel Start-Up Nation) ebaõnnest, juhtus kolm kilomeetrit hiljem ning viis ratta seljast paarkümmend meest.

"Tundsin hommikul, et on targem üsna grupi eesotsas püsida. Ma ei teadnud, et kukkumine toimus, kuni kuulsin raadiost, et meie rattur Giulio Ciccone ei ole esimeses grupis. Vaatasin selja taha ja nägin, et grupp on väga väike. Olin valmis, et koos Alex Kirschiga Giulio 5 km enne finišit tagasi ette tuua, aga siis kuulsin, et kui jään esimesse gruppi, olen uus üldliider. Selliseks asjaks ei saa valmis olla," selgitas Elissonde etapi lõpuosas juhtunut.

"Rääkisin hommikul Reinuga, sest ta kukkus ka eile [teisipäeval]. Ütlesin, et tal vedas, sest kukkumine toimus viimase 3 km sees. Ütlesin, et ta väärib särki ja mul poleks olnud hea meel seda niimoodi endale saada. Ja täna see siiski juhtus," lõpetas prantslane.

Trek-Segafredo rattur edestab üldarvestuses teisel kohal olevat mullusest võitjast sloveeni Primož Roglicit (Jumbo-Visma) viie sekundiga, Taaramäe on kokkuvõttes 27., aga saab neljapäevast etappi alustada mägedekuninga särgis.