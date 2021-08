Vägev Taaramäe: olen liidrisärgi kandmisest pikalt unistanud!

Suutuuridelt karjääri kolmanda etapivõidu teeninud Taaramäe läks kaheksamehelises grupis teistelt eest veidi pärast starti ning oli ligi viis tundi hiljem lõputõusu otsustavatel hetkedel parem ameeriklasest Joe Dombrowskist (UAE Team Emirates) ja prantslasest Kenny Elissonde'ist (Trek-Segafredo).

Taaramäe tunnistas finišis intervjuud andes, et etapivõit ei tulnud talle tegelikult suure üllatusena. "Olen päris heas vormis ja mul on väga tark spordidirektor Valerio Piva, kellega rääkisime pühapäeva õhtul, et läheme etapivõidu peale välja ja proovime liidrisärki võtta," rääkis eestlane.

Jooksikud suurendasid poolel maal peagrupi ees edu isegi üheksale minutile, kuigi viimasel paarikümnel kilomeetril hakkas see tõusudel kõvasti sulama. "Täna sõltus kõik sellest, kas peagrupp püüab meid kinni või mitte. Kõik jooksikud olid tugevad sõitjad, aga teadsin Dombrowski ja Elissonde'i kõrget kvaliteeti. Ma ei teadnud, kas võidan, aga uskusin seda. Kui võitsin Girol etapi [2016. aastal], oli Joe kolmas ja nüüd võitlesime jälle esikoha nimel. Uskusin täna endasse väga palju," kinnitas Taaramäe.

Lisaks karjääri teisele Vuelta etapivõidule sai Taaramäe esmakordselt suurtuuril selga tõmmata Hispaania velotuuri punase liidrisärgi. Ainsa Eesti ratturina oli seda enne esmaspäeva suutnud Jaan Kirsipuu, kes kandis 1999. aasta Tour de France'il kollast särki kuus päeva.

"See on väga tähtis, sest olen 34 ja mul pole enam kõrgel tasemel palju aastaid jäänud," sõnas Taaramäe. "Võitsin Vueltal ja Girol etapi, aga olen palju unistanud suurtuuril liidrisärgi kandmisest, et seda kasvõi mõneks päevaks nautida. Sain sellega hakkama ja olen väga õnnelik!"