Martin Laas sai Vuelta teisel etapil seitsmenda koha

Neli kilomeetrit enne sileda rajaprofiiliga etapi lõppu toimus grupis suur kukkumine, mille keskmes oli Martin Laasi koduklubi Bora - hansgrohe. Eestlane seal õnneks osaline ei olnud ja jäi võitlema etapivõidu eest, kuid esikoha napsas belglane Jasper Philipsen.

Alpecin - Fenixi ratturile järgnesid Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step) ja Michael Matthews (Team BikeExchange), Laas ületas finišijoone seitsmendana ja teenis tasuks 12 punkti.

Etapa 2 - Stage 2 | #LaVuelta21



Vive el último kilómetro de la victoria de @JasperPhilipsen gracias a @CarrefourES

