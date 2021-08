Taaramäe võitis Hispaania velotuuri kolmanda etapi ja tõusis üldliidriks

Taaramäe kuulus esmaspäeval kaheksapealisse gruppi, mis läks teistelt eest umbes 12 kilomeetrit pärast etapi algust. Jooksikud suurendasid jõudsalt vahet, poolel maal oli see kuus minutit ning kasvas hiljem juba üheksale minutile.

15 km enne lõppu ründas Lilian Calmejane (AG2R Citroen), kuid prantslane saadi raske lõputõusu alguses kätte ning jooksikute grupp kahanes viiepealiseks: lisaks Taaramäele ja Calmejane'ile kuulusid sinna Julen Amezqueta (Caja Rural), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) ja Joe Dombrowski (UAE Team Emirates).

Neli ja pool kilomeetrit enne finišit langesid Calmejane ja Amezqueta konkurentsist, kaks kilomeetrit hiljem ei suutnud Elissonde ja Dombrowski Taaramäe otsustava pingutusega kaasa minna ning eestlane ületas finišijoone esimesena!

Dombrowski kaotas Taaramäele lõpuks 21 sekundit, Elissonde jäi maha 36 sekundiga. Eestlane kerkis liidriks ka üldarvestuses, edestades Elissonde'i 25 ja etappi punases liidrisärgis alustanud Primož Roglicit (Jumbo-Visma) 30 sekundiga.

Taaramäele oli see karjääri kolmandaks etapivõiduks suurtuuridelt, 2011. aastal võidutses ta Vuelta 14. etapil ning viis aastat tagasi Giro d'Italia 20. etapil.

