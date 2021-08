Roglic loovutas Taaramäele liidrisärgi hea meelega

Kahekordne kaitsev Hispaania velotuuri meister Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ütles, et Rein Taaramäe (Intermarche–Wanty–Gobert Materiaux) ajalooline etapivõit on Jumbo-Visma jaoks hea, sest see lubab meeskonnal järgmisteks etappideks jõudu koguda.