Taaramäe Vuelta eel: kui olen mägede päeval ees, sõidan võidu peale

Taaramäe on varasemalt öelnud, et tänavune Vuelta jääb tõenäoliselt tema karjääri viimaseks suurtuuriks, kuid ta ütles ERR-ile, et karjääri kulminatsioon temani veel kuidagi jõudnud pole.

"Olen liigselt selles vagunis, et see kõik käib nii naturaalselt - alustad järgmist võidusõitu, järgmist grand tour'i. Ei ole sellist värinat ega ekstaasi sees, isegi see ei ole seda tekitanud, et tead, et ilmselt on see elu viimane," rääkis rattur. "Eks näha ole, kuidas võidusõidu käigus kujuneb. Kas see annab ekstra tuhhi juurde või tekib selline härdusmoment mingi hetk. Loodan, et tekib. Tahaks ju mingit valusat, head emotsiooni kogeda. Emotsioonid ongi see, mida elus tahaks. Vast õnnestub midagi kogeda."

Hispaania velotuur on Intermarche-Wanty võistkonna ratturi jaoks varasemalt hea olnud ning võistkond teatas enne tänavust Vueltat, et näevad eestlast kui meest, kes on igati võimeline etapivõitu teenima.

Taaramäe ütles, et on heas vormis. "Treeningud treeninguteks, selle koha pealt pole midagi vahele jäänud. Kõiksugu jõunumbrid on suhteliselt tavalised minu jaoks. Peavad paika ja kehakaalu olen ka aidanud üsna kuivaks nii öelda, olen end kergemaks saanud. See võib anda eeldused mägedes parem olla, kui olen viimasel ajal olnud," selgitas ta. "Praegu tundub, et peab kõik paika. Kõik peaks olema hea, vorm peaks olema normaalne."

Ta võitis Hispaania mägisel maastikul etapi 2011. aastal ning 2021. aastal, mil sai pärast kolmandat etappi ka punase liidrisärgi, mida kandis järgmised kaks etappi. Taaramäe ütles, et peamine eesmärk on küll etapivõit, aga kui olukord on õige, võiks punane särk ka sel aastal talle kuuluda.

"Ajalist kaotust ei ole mul mõtet tekitada, kui vahed väikesed püsivad, siis mul on ju kogemus olemas. Need vahed tuleb väikesed hoida esimesed kümme päeva. Sealt on veel võimalik jooksikute grupist vahe tagasi sõita ja särk selga saada. Võimalus on väike, aga alati olemas," selgitas ta.

Rein Taaramäe punases liidrisärgis Autor/allikas: SCANPIX/EPA

"Suured tiimid teavad, et karistavad mu kuskil lõpus ära. Kui ma paari minutiga nädal enne velotuuri lõppu juhin, ega seal on kõigil selge, et see paar minutit on ühe päeva küsimus, millal selle jälle ära kaotan," lisas ta. "Kõik asjad on võimalikud - saada liidrisärk selga, on ka võimalik jõuda kokkuvõttes kõrgele kohale, etapi peale sõitma, mägede särgi peale sõitma."

Taaramäe sõnul võiks etapivõit tulla sileda maa peal, sest siis oleks see meeldejäävam. "Aga kui Vuelta läheb raskemaks ja üldkokkuvõttes mingid suuremad vahed sees on, siis on liidritel minusugust kutti eest ära lasta lihtsam. Seal need võimalused tekivad, kui ees olen mingil mägede päeval, siis võidu peale sõidan," ütles ta.

"Louis Meintjes on meil kokkuvõtte peal, eks pean teda aitama. Endal ma kokkuvõttes šansse ei näe, ei ole kunagi selleks võimeline olnud. Unistus on alati, et tahaks ühe kokkuvõtte top-10 teha, aga vaevalt mul seda lootust üles kerida vaja on," lisas Taaramäe. "Ma ei usu, et olen selleks väga võimeline. Never know, äge oleks, kui see viimane kord tuleb. Selleks eraldi valmistuma ei hakka, vaatab, kuidas sõit asja teeb, mis olukord välja kujuneb."

Kuigi pika hooaja pidanud rattatähed Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard ja Remco Evenepoel Hispaanias starti ei lähe, on tänavuse Vuelta stardinimekiri siiski kõrgetasemeline. Kõige enam paistab loomulikult silma Primož Roglici nimi, kuid Taaramäe sõnul on Vueltal kõik võimalik.

"2013. aastal võitis Vuelta Chris Horner, kõik teadsid et on hea mees ja kümnenda koha peale võib-olla sõidab, aga võitis Vuelta ja siin võib neid üllatusi veelgi tulla. Kes kust tuleb ja kuidas sõidab. Kellega võib mingi õnnetus juhtuda, eelmise aasta võitja Sepp Kuss oli kõigile üllatus," rääkis Taaramäe.

"Võimalusi on rohkem kui üks, seda näitab juba võidusõit. Rattasõit on nii laiapinnaline ala, pole nagu 100 meetri jooks, kus pärast kümmet sekundit on kõik. Siin annab kõike teha," lisas 37-aastane rattur.

Hispaania velotuur saab alguse laupäeval Portugalis, kui peetakse 12-kilomeetrine temposõit, mis viib ratturid Lissabonist Oeirase linna. Pühapäeval ja esmaspäeval sõidetakse Portugali teedel kokku ligi 400 kilomeetrit, misjärel liigub velotuur juba Hispaania mägedesse. Velotuuri viimane etapp toimub 8. septembril.