Fänne rahustanud Taaramäe: oli uskumatu liidrina sõita, tiim nautis täiega

"Ma ei tea ausalt öeldes, kuidas see juhtus. Lõpp oli väga-väga närviline," rääkis Taaramäe finišile järgnenud intervjuus Eurospordile.

"Ühel hetkel tegi minu paremal käel olnud sõitja jõnksu, tabas mind ja ma kukkusin. Aga olen elus! Mul ei ole palju vigastusi, veidi on valus end kallutada, aga kõik on okei," rahustas Taaramäe poolehoidjaid.

Eestlane võitis esmaspäevase karmi tõusuga lõppenud kolmanda etapi ning tõusis esmakordselt karjääris suurtuuri liidrisärki. Seetõttu oli teisipäevane etapp eriline ka teiste tema koduklubi Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux sõitjate jaoks.

"See oli uskumatu etapp! Mu tiim sõitis pikalt eesotsas ja kõik said seda nautida. Viskasime koos päev otsa nalja, nad nautisid seda täiega. See oli ilus," tõdes Taaramäe.

Kui kaua on Vaderil võimalik Vuelta punast liidrisärki enda hinnangul kanda? "Kui homme ei ole tuult, on võimalik, et jään ka pärast homset liidrisärki. Arvan, et jalad kannavad kaks etappi veel - Alicante etapp [reedene karm Gandia - Balcon de Alicante etapp, kus on 152 km sisse pigistatud kuus tõusu - toim] saab minu jaoks olema suureks võitluseks ja on ilmselt liiga keeruline," naeris Taaramäe.