Rein Taaramäe Vueltast: eesmärk sai täidetud

Vuelta sai läbi, kuidas sa võtaksid selleaastase sõidu kokku?

Eesmärk sai täidetud, võitsin etapi ja ma ausalt öeldes rohkem ei lootnudki. Kahest etapivõidust unistasin ka ühel hetkel, aga see polnud omaette eesmärk. Ajastasin oma vormi tuuri algusesse ja seda oli näha. Kolmanda etapi võitsin, pärast neljandat etapi olin üldliider.

Kas Vuelta puhul jäi midagi kripeldama ka, et oleks saanud paremini teha?

Ei jäänud, sest kogemust on mul juba nii palju ja ma tean oma võimeid. Kui mul on hea päev, siis suudan etapivõidu eest sõita. Seekord tegin oma ära.

Milline oli sinu ettevalmistus Vueltaks? Kas sa tundsid, et etapivõit on võimalik?

Ma tegin tööd terve suve. Alates Itaalia velotuurist tundus, et minu vorm läks järjest paremaks. Seda näitas ka Tšehhi velotuur, kus ma võistlesin kerge treeningväsimusega, aga saavutasin kolmanda koha. See omakorda andis eneseusku juurde ja arvasin enne Vueltat, et algus võib tulla hea ja nii läkski.

Minek oli kohe väga hea, olin väga enesekindel. Kui ma kolmanda etapi võitsin, siis lootsin, et äkki mõni päev läheb veel paremini. Paraku kukkusin kaks päeva järjest ja pärast seda vaevlesin terve nädala seljahädadega, see oli tõsine tagasilöök.

Aga suutsid ikkagi lõpuni võistelda.

Suutsin küll, pärast nädalat läks seljavalu leebemaks ja tundsin, et etapid lähevad edukamalt, aga selleks hetkeks oli meie tiimil liidrisärk. Ei saanud enam enda sõitu teha, vaid tuli särki kaitsta. Vastavalt sellele pidin muutma ka oma rolli, ühtegi rünnaku plaani enam ei olnud. Uueks eesmärgiks sai särgi hoidmine.

Päris mitmed eksperdid imestasid, kui hästi sinu meeskond nii suurel velotuuril sõitis. Mis sinu hinnangul oli selle põhjuseks?

Meil oli tohutult õnne. Rattaspordis teeme kõik palju tööd ja tugevalt trenni, aga seekord oli meil õnne. Saime tuhinat ja motivatsiooni, kui meil liidrisärk oli ja suutsime pärast mitut rasket etapi ka seda särki hoida. Ma ei ole varem sellisel positsioonil olnud, kus ma pean grand touri tiitlit vedama või aitama vedada, see oli väga põnev.

Oleme noor meeskond, kes alles õpib ja teatud momentidel oli seda näha, et kogemust on juurde vaja. Ma ei kahtle meie meeskonnas, sest viimastel kuudel on meil päris palju võite olnud. Nüüd peame samamoodi jätkama, kasvama ja arenema.

Primož Roglic võitis kolmandat aastat järjest. Mida sa ütleksid tema võidu kohta, kas oli ootuspärane?

Primože võit oli tõesti pigem ootuspärane. Kõik teavad, et ta on väga hea sõitja. Juba siis, kui ta oli noor teati, et temast tuleb midagi suurt ja nüüd on terve meeskond tema ümber ehitatud. Kogu tema tiim on samuti tugev. Seal on mitmeid mehi, kes on grand touri velotuuridel poodiumile sõitnud.

Lõpetuseks, millised on sinu võistlusplaanid sügisel?

Järgmisel nädalal stardin Euroopa meistrivõistlustel Itaalias. Pärast seda saan kolm nädalat vahet pidada ja seejärel teen veel paar sõitu Itaalias. Tõenäoliselt sellega saab mu hooaeg ka läbi. Ma pole vaimselt väsinud, aga füüsiliselt tunnen küll, et hetkel on keha valus ja oleks vaja võistluspausi.