Vueltal saab kaasa elada kahele Eesti ratturile

Tänavune 76. Hispaania velotuur ehk La Vuelta ciclista a España (2.UWT) algab 14. augustil kaheksakilomeetrise proloogiga Hispaania põhjaosast Burgose provintsi sealse katedraali eest ja lõpeb kolme nädala pärast, 5. septembril 33-kilomeetrise individuaalse temposõiduga Santiago de Compostela linnas. Sellega tegid korraldajad muudatuse varasemate aastate traditsioonis, mille järgi lõppes tuur Madridi tänavatel. Velotuuri korraldajad soovivad tänavu esile tuua Hispaania kultuuriväärtuseid. Vuelta kestab kolm nädalat ja 21 päeva jooksul sõidetakse 3417,7 kilomeetrit.

Lisaks kahele individuaalsele eraldistardist sõidule tuuri alguses ja lõpus sisaldab marsruut seitset mäeetappi, kuut siledat etappi, nelja keskmiste raskusastmetega mäeetappi ja kaks väga mägist etappi. Siledad etapid on peamiselt koondunud esimesele nädalale, kui sõidud toimuvad Burgose provintsi ümbruses. Erandina vaid kolmas etapp mis lõpeb 7,6 kilomeetri pikkuse tõusuga Picon Blanco mäele (kõrgus 1485 meetrit merepinnast/1. kategooria).

Põhja-Hispaaniast suundub võistlus edasi kirde suunas Vahemere rannikule, kus algavad mägisemad etapid. Vahetult enne esimest puhkepäeva (Almerias 23.08) ootab võistlejaid kaheksandal etapil ees teine ​​kuulus tõus Alto de Velefique (kõrgus 1800 meetrit), mille tippu jõudmiseks tuleb lsõita 13,2 kilomeetrit. See on esimene kolmest sellise raskusastmega tõusust. Pärast teist puhkepäeva (Santanderis 30.08) suundub võistlus põhja poole Astuuriasse, kus ootavad ees rasked mägised etapid. 17. etapp sisaldab kahte esimese kategooriaga tõusu ja seejärel viib teekond 12,5 kilomeetrit Lagos de Covadonga mäele (kõrgus 1085 meetrit merepinnast). Juba järgmisel päeval saab olema võistlejatel sama raske, sest 18. etapp lõpeb Alto d'El Gamoniteiru tõusuga (kõrgus 1770 meetrit), kus tuleb 14,6 kilomeetrit ronida ja sellele eelneb kaks esimese kategooriaga tõusu.

Eesti meestest on tänavu Vueltal stardis teist korda Martin Laas (BORA-hansgrohe) ja viiendat korda Rein Taaramäe (Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux).

Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux on esimest korda ajaloos Vuelta stardis. Pärast edukat Giro d'Italiat, kus Taco van der Hoorn jõudis etapivõiduni, ja Tour de France'i, kus Louis Meintjesi saavutas üldarvestuses 14. koha, võtab meeskond taas ette hooaja kolmanda suurtuuri. Nii nagu kaks ülejäänud kolme nädala pikkust võistlust, on ka selle aasta Vuelta ületamata riigipiire eranditult Hispaanias.

Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux saadab Burgosesse kogenud meeskonna. Kõik ratturid on oma karjääri jooksul suurtuure lõpetanud va. noorim rattur, itaallane Riccardo Minali (26). Rein Taaramäele on tänavune Vuelta juba järjekorras viies ja parima tulemusena võib ära märkida 2011. aasta, kus Rein võidutses 14. etapil mäefinišiga Lagos de Somiedos'i otsas lõppenud etapil, sõites sel ajal Cofidis, Online Credit (PCT) tiimis. Lõuna- Aafrikast pärit Louis Meintjes asub Vueltat sõitma seitsmendat korda, parimad tulemused samalt võistluselt on üldarvestuses 10. koht 2015 ja 12. kohat 2017. aastal. Teised meeskonna liikmed on mägironijad. Itaalia rattur Simone Petilli ja Tšehhi rattur Jan Hirt osalesid varem Hispaania tuuril, mõlemad lõpetasid ka Giro selle aasta alguses, täpselt nagu Riccardo Minali, Taaramäe ja Hollandi rattur Wesley Kreder. Belgia sõitjale Kevin Van Melsenile ja Norra ratturile Odd Christian Eikingile, kes eelmisel nädalal tuli Norra Arctic Race'il teisele kohale, on Vuelta hooaja esimene suurtuur. Meeskonda juhendavad spordidirektorid Valerio Piva ja Jean-Marc Rossignon.

BORA – hansgrohe meeskonna koosseisust on peamiste soosikutena tuurile minemas poolakas Cesare Benedetti, kes on Vueltal osalenud kahel korral (2016, 2017), millest viimast ei lõpetanud, kuid suurtuure on tal mitmeid läbitud. Suurte kogemusega tuuride osas on ka austerlane Felix Grossschartner, kes 2020. aastal tuli Vueltal üheksandale kohale. Tänavu Tokyo olümpiamängude grupisõidu 10. ja temposõidu 15. mees, Saksamaa meister grupisõidus Maximilian Schachmann on peamisi rivaale Bora klubist, olles vaid kolme suurtuuri kogemusega. Martin Laas läheb oma teisele suurtuurile, olles esmakordselt 2020. aastal selle läbinud ja parima positsioonina on kirjas üheksandal etapilt pälvitud 66.koht. Üldarvestuses lõpetas Laas tuuri 140. kohal koos Mihkel Räimega (Israel Start-Up Nation), kes finišeeris 139. kohal. Bora tiimist on Vuelta nimekirjas veel sakslased Ben Zwiehoff ja Anton Plazer ning austerlane Patrick Gamper ja belglane Jordi Meeus.

La Vuelta ajakava:

1.etapp (14.08): Burgos – Burgos (7,1 km) proloog, individuaalne temposõit

2.etapp (15.08): Caleruega – Burgos (169,5 km)

3.etapp (16.08): Santo Domingo de Silos – Espinosa de Las Monteros (203 km)

4.etapp (17.08): El Burgo de Osma – Molina de Aragon (163,6 km)

5.etapp (18.08): Taracon – Albacete (184,4 km)

6.etapp (19.08): Requena – Alto de la Montana de Cullera (159 km)

7.etapp (20.08): Gandia – Balcon de Alicante (152 km)

8.etapp (21.08): Santa Pola – La Manga del Mar Menor (163,3 km)

9.etapp (22.08): Puerto Lumbreras – Alto de Valefique (187,8 km)

10.etapp (24.08): Roquetas de Mar – Rincon de la Victoria (190,2 km)

11.etapp (25.08): Antequera – Valdepenas de Jaen (131,6 km)

12.etapp (26.08): Jaen – Cordoba (166,7 km)

13.etapp (27.08): Belmez – Villanueva de la Serena (197,2 km)

14.etapp (28.08): Don Benito – Pico Villuercas (159,7 km)

15.etapp (29.08): Navalmoral de la Mata – El Barraco (193,4 km)

16.etapp (31.08): Laredo – Santa Cruz de Bezana (170,8 km)

17.etapp (01.09): Unquera – Lagos de Covadonga (181,6 km)

18.etapp (02.09): Salas – Altu d'El Gamoniteiru (159,2 km)

19.etapp (03.09): Tapia – Monforte de Lemos (187,8 km)

20.etapp (04.09): Sanxenxo – Mos. Castro de Herville (173,6 km)

21.etapp (05.09): Padron – Santiago de Compostela (33,7 km) individuaalne temposõit