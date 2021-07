Tänak: viimasel kahel päeval arenesime edasi

"Kui sa mitte millegi nimel ei võitle, siis on raske tavapärast fookust säilitada, nii et keskendusime lihtsalt ralli lõpuni sõitmisele," kommenteeris Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Varajase katkestamise tõttu reedel nappis meil autos veedetud aega, aga viimasel kahel päeval arenesime edasi. Me õppisime uusi asju ja kui vaadata seda, et võitsime täna mõned katsed - startides ees -, siis ilmselt me midagi leidsime," oli ta positiivne.

"Kokkuvõttes ei olnud oodatud nädalalõpp, aga saime fännidelt palju tuge ning meil olid mõned uued huvitavad ja nõudlikud katsed. Jätkame võitlust."

Hyundai tiimil tervikuna kõige hullemini ei läinud, sest esimese võidu teeninud Kalle Rovanperä (Toyota) järel teeniti kaks järgmist kohta: Craig Breen ja Paul Nagle olid teised ning Thierry Neuville ja Martijn Wydaeghe kolmandad.

"Läheb igavaks sama asja korrutamine, aga seekord on meil vähemalt kaks autot pjedestaalil ja saime head punktikatse punktid," kommenteeris Hyundai meeskonna pealik Andrea Adamo.

"Minu tänusõnad Craigile ja Paulile fantastilise teise koha eest. Elektroonikaprobleemi tõttu täna hommikul ei olnud Thierry positsioonis, kust samm edasi teha, aga ta näitas taas, milline võitleja ta on."

"Ott demonstreeris ka oma imelist kiirust, mis paneb tema reedeseid rehvipurunemisi veel enam kahetsema. Vaatame Belgia Ypres'i ralli suunas ja lubame tööd jätkata," lõpetas itaallane.