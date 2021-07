Wimbledonis loobumisvõidu andnud üllataja selgitas otsuse tagamaid

Karjääri esimest slämmiturniiri maailma 338. reketina alustanud, ent venelannat Vitala Djatšenkot (WTA 150.) võitnud ning maailma edetabeli 50 parema sekka kuuluvad Marketa Vondroušova ja Sorana Cirstea alistanud Raducanu läks neljandas ringis vastamisi Ajla Tomljanoviciga.

Avasetis oli Suurbritannia suurüllatajal kasutada kolm murdepalli, ent Tomljanovic päästis need kõik ja võitis seti 50 minutiga 6:4. Teises setis oli Austraalia tennisist 3:0 ees, kui teises geimis kõhust kinni hoidnud Raducanu võttis meditsiinilise pausi, lahkus koos arstiga väljakult ning ei tulnudki enam tagasi.

Raducanu postitas teisipäeval sotsiaalmeedias kirja, kus tänab Tomljanovici hea mängu eest ning selgitab loobumisvõidu põhjust. "Mängisin enda elu parimat tennist suurepärase publiku eest ja usun, et terve see kogemus jõudis lõpuks minuni," kirjutas 18-aastane britt.

"Esimese seti lõpus, pärast mõnd intensiivset punkti, hakkasin rakselt hingama ja tundsin end halvasti. Meedikud soovitasid mul mitte jätkata ja kuigi tundsin, et see oli maailma kõige keerulisem asi - mängu mitte lõpetamine Wimbledoni väljakul - ei olnud ma piisavalt terve, et jätkata," selgitas Raducanu.

Ta lisas, et tunneb end paremini ning usub, et on järgmisteks turniirideks kogemuse võrra targem.