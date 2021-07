Björn Borgi poeg sai isa Wimbledoni triumfi aastapäeval esimese võidu

Leo Borg alustas Wimbledoni noorteturniiri esmaspäeval saadud 6:3, 6:7 (2), 6:0 võiduga 17-aastase serblase Marko Topo üle.

"Wimbledonis olla on väga eriline tunne. Mu isa mängis siin nii palju kordi ja võitis mitmeid tiitleid. See on mulle eriline ja ehk jõuan ühel päeval samuti kaugele," sõnas noor Borg oma võidu järel.

"Rääkisime enne mängu, ta soovis mulle edu. Ta laseb mu treeneril selle poolega tegeleda ja ütles lihtsalt: "Wimbledonis mängida on eriline, naudi seda!""

Björn Borg võitis Wimbledonis 1972. aastal noorteturniiri, enne kui triumfeeris meeste üksikmängus vahemikus 1976-1980 viiel aastal järjest. Neist viimane tiitel lisandus rootslase auhinnakappi esmaspäeval 41 aastat tagasi.