Tenniselegendi Björn Borgi poeg tegi profidebüüdi

Leo Borg tegi enda profidebüüdi Itaalias Bergamos peetaval ATP Challengeri turniiril. Korraldajatelt vabapääsme saanud noore Borgi debüüt jäi küll üürikeseks ja ta pidi avaringis vaid 46 minutit kestnud mängus tunnistama 18-aastase Tseng Chun-Hsini 6:3, 6:1 paremust, kuid noormehe sõnul õppis ta sellest palju.

"Tegelikult pole ma oma mängutasemelt siinsest tasemest kaugel. See oli väga positiivne kogemus," ütles ta. "Nautisin mängu ja mul oli tore. Tunnen, et see oli minu poolt hea sooritus."

Seejuures on Taivani mängija Tseng endine juunioride maailma esireket ja 2018. aasta Prantsusmaa lahtiste noorteturniiri võitja. Leo Borgi senine kõrgeim koht juunioride maailma edetabelis on aga 89., kus ta paiknes ligi kuu aega tagasi.

Noore Borgi profidebüüt pälvis Itaalias kõvasti tähelepanu, mängu kajastasid riigi suurimad telejaamad. Liigse tähelepanu tõttu otsustas Björn Borg debüüdile kaasa elada distantsilt, jälgides mängu nende kodulinnast Stockholmist.

"Alguses oli natuke raske, et mind pidevalt isaga võrreldi, aga nüüd olen sellega harjunud," sõnas Leo Borg. "Muidugi rääkisime enne mängu ja ta ütles, et naudiksin lihtsalt seda kogemust ega mõtleks selle peale, kas võidan või kaotan."

Leo Borg plaanib sel aastal mängida erinevatel tasemetel. "Jätkan veel ka juunioride seas, aga samas mängin ka ATP Challengeridel ja ITF-i turniiridel ja loodan teenida oma esimesed ATP punktid," avaldas ta.

Järgmisel nädalal mängib Borg Prantsusmaal Paus peetaval Challengeril, kuhu ta sai samuti korraldajatelt vabapääsme.