Isa jälgedes: Björn Borgi poeg oli suure slämmi turniiri debüüdil võidukas

18- aastase Leo Borgi jaoks oli tegu esimese mänguga suure slämmi turniiri noorteturniiril. Rootslasel õnnestus debüüdil olla kohe võidukas, sest ta suutis alistada prantslase Max Westphali kolmes setis 3:6, 6:3, 6:4.

Tenniselegendi pojana on talle pandud ootused ja huvi tema tegemiste vastu suuremad, kui ühegi teise juuniori osas praegusel hetkel. Leo sõnul on ta juba vaikselt õppimas, kuidas selle tähelepanuga toime tulla. "Mul oli raske, kui ma olin noorem, sest inimesed tundsid mu vastu huvi nii väljakul, kui selle kõrval ja ma ei olnud sellega harjunud," rääkis kuuekordse Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste võitja poeg. "Aga nüüd olen ma sellega rohkem harjunud ja suudan seda paremini kontrollida. Ma lihtsalt pean suutma seda kontrollida, sest see käib minuga kaasas terve mu karjääri. See ei häiri mind enam, nüüd keskendun ma oma eesmärkidele ja enda tennisele," lisas ta.

Borg kohtub teises ringis sakslase Max Hans Rehbergiga.

Samal turniiril osales ka Eesti noormees Mark Lajal, kes pidi kahjuks avaringis võtma vastu kaotuse itaallaselt Luca Nardilt.