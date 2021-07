Briti suurüllataja teekond Wimbledonis lõppes pisaratega

Karjääri esimest slämmiturniiri maailma 338. reketina alustanud, ent venelannat Vitalia Djatšenkot (WTA 150.) võitnud ning maailma edetabeli 50 parema sekka kuuluvad Marketa Vondroušova ja Sorana Cirstea alistanud Raducanu läks neljandas ringis vastamisi Ajla Tomljanoviciga.

Avasetis oli Suurbritannia suurüllatajal kasutada kolm murdepalli, ent Tomljanovic päästis need kõik ja võitis seti 50 minutiga 6:4. Teises setis oli Austraalia tennisist 3:0 ees, kui teises geimis kõhust kinni hoidnud Raducanu võttis meditsiinilise pausi, lahkus koos arstiga väljakult ning ei tulnudki enam tagasi.

Pika vigastuspausi selja taha jätnud 28-aastane Tomljanovic pääses slämmiturniiril kaheksa parema sekka esimest korda. Tema eelmiseks parimaks saavutuseks oli neljandasse ringi jõudmine 2014. aasta Prantsusmaa lahtistel.

Tomljanovici ootab veerandfinaalis raske vastane, kaasmaalannast esireket Ashleigh Barty. Raducanu kerkib maailma edetabelis enam kui 150 kohta ja hõivab uues WTA tabelis umbes 180. rea.

Emma Raducanu is struggling she's receiving medical attention.



Raducanu 4-6 0-3 Tomljanovic.



@BBCOne, @BBCiPlayer, the @BBCSport app and the Red Button.#bbctennis pic.twitter.com/fQvGFp9lsp