Zirk OM-i eel: lähen melu nautima ja siis tuleb kõige parem tulemus

Ujumise EM-i finalist Kregor Zirk valmistub olümpiadebüüdiks ja ütles ERR-ile, et kindla tulemuse või aja jahtimine tema jaoks ei tööta ning pigem läheb ta Tokyo olümpiamängudele melu nautima ja loodab, et pingevaba tunne viib heade tulemusteni.

Pärast väga edukat kevadist võistlusperioodi alustas Kregor Zirk juuni teisel nädalal Türgis taas tugevaid treeninguid. Sel nädalal treenib ta Tallinnas, Kalevi ujulas ning Türki tagasi sõidab ta esmaspäeval. "Praegu on viimane aeg raskeid trenne teha, kuskil poolteist kuni kaks nädalat me veel teeme raskeid trenne ja siis on juba aeg puhata," ütles Zirk ERR-ile.

Zirk oli esimest korda sel aastal tippvormis juba aprilli alguses. Mai keskel jätkus rekorditesadu Euroopa meistrivõistlustel, kus ta saavutas ühe finaali- ja kaks poolfinaalikohta, kuid olümpiamängude A-normi täitmiseks läks vaja veel üht võistlust.

Suur eesmärk sai täidetud 30-ndal mail Monacos. "Norm ei olnud peas nagu varasematel võistlustel. Arvan, et just see pingevaba võistlemine ja mitte selle peale mõtlemine tõigi selle hea tulemuse. Igakord proovisime millelegi uuele keskenduda ja võimalikult palju õppida Tokyo soorituseks. Väga suure üllatusena tuli see norm seal ära," selgitas ujuja.

Kaks päeva pärast võistlust Monacos viis Kregor Zirk Eesti rekordi kahesajas kroolis uude sekundisse ning just seda tulemust hindab ta oma senise karjääri parimaks.

"Alla 1,47 ujumine - see on väga kõva asi. Kindlasti see tulemus ise on minu paremaid ujumisi. Muidugi need Euroopa meistrivõistlustel saavutatud finaalikoht ja kaks poolfinaalikohta, need on ka muidugi väga-väga tugevad tulemused, aga arvan, et see isiklik rekord 200 m vabaltujumises on minu karjääri parim tulemus," ütles Zirk.

A-normi täitmine tähendab muuhulgas ka seda, et olümpial on võimalik startida rohkem kui ühel alal. Zirk ütles, et ta on üles antud neljal alal: 100 ja 200 m liblikat ning 200 ja 400 m krooli. "Eks näis jooksvalt, kas ma neid kõiki ujun, aga üles on antud," ütles ujuja.

Eesmärk on jõuda olümpiamängudeks vähemalt sama heasse vormi, kui mai lõpus, aga kindlat aega või kohta Eesti rekordimees Tokyosse jahtima ei lähe. "Minevik on näidanud, et see ajale või mingisugusele sellise eesmärgile keskendumine minu jaoks väga ei tööta. Pigem lähen melu nautima ja lihtsalt pingevabalt proovin starti minna ja siis vast tulebki see kõige parem tulemus," lausus Zirk.