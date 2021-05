Zirk pääses EM-il võimsa Eesti rekordiga finaali

Võimsa teise poole teinud Zirk võitis enda eelujumise ajaga 3.48,39. Senine Eesti rekord oli 3.51,12, mille Zirk ujus märtsis Istanbulis.

"Eesmärk oli võita see vahetus. Nägin ilusti kõiki teisi konkurente, kaheksandal rajal oli mu hea sõber Max Litchfield ja temaga saime ilusti lõpuni koos punnida. Arvan, et need kaks sajandikku, millega tema ees lõpetasin, olid väga tähtsad. Eks näis, ka saan edasi ja või mitte, aga ma arvan, et väga hea ujumine," rääkis Zirk vahetult pärast ujumist ERR-ile. "Eelmine rekord oli töö pealt tehtud, teadsin, et olen kindlasti võimeline kiiremini ujuma. Aga selle ajaga olen väga rahul. 3.48 oligi eesmärk ja ma olen väga-väga rahul."

Olümpiamängude A-normist jäi puudu poolteist sekundit, mida Zirk saab finaalis püüda. "Ma ei ole kunagi arvanud, et see on võimatu. Kindlasti raske on, aga kindlasti mitte võimatu," arvas Zirk.

Viie eelujumise peale oli Zirk kokkuvõttes kaheksas, tagades koha finaalis, mis ujutakse esmaspäeva õhtul. Eelujumiste kiireima aja sai kirja šveitslane Antonio Djakovic, kes ujus 3.47,23.

50 m seliliujumises oli Daniel Zaitsev Eesti rekordile lähedal, ujudes 25,62, mis andis talle 28. koha. "Otsustasime võtta 50 m selili, et siis saab ilusti soojaks. Erilist ettevalmistust seliliujumiseks ei teinud, starti lihvisin soojenduse ajal. Aga aeg tuli üllatuslikult hea, olen rahul," ütles Zaitsev pärast ujumist.

Eesti ujujatest on seda distantsi kiiremini ujunud vaid Ralf Tribuntsov, kelle Eesti rekord on 17 sajandikku kiirem – 25,45. "Eks võib-olla plaanis oli sinna lähedale ujuda, aga jäi tiba puudu," sõnas Zaitsev. "Aga olen ikka selle tulemusega ka rahul."

"Vaadates seliliujumist, võib öelda, et kiirus ja vorm on parem kui keskmine, tähendab, vorm on hea," lisas ta.

Alex Ahtiainen oli samal distantsil 26,42-ga 44.

Naiste 50 m vabaltujumises sai Aleksa Gold ajaga 25,80 36. koha, Maria Romanjuk ujus 26,31 ja oli 48. Tiitlivõistluste debüüdi teinud 14-aastane Eneli Jefimova ujus 27,38 ja sai 56. koha.

Naiste 100 m liblikujumises sai Alina Vedehhova 50. koha, ujudes ajaga 1.02,76. Meeste 100 m rinnuliujumises pidi Martin Allikvee leppima 50. kohaga, piirdudes ajaga 1.02,11. Joonas Niine oli samal distantsil 1.02,50-ga 55.