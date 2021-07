Zirk: olen ennastki üllatanud, enne olümpiat olin natuke ebakindel

"Arvan, et selle üle saab väga uhke ja rahul olla," ütles Zirk.

Päev varem püstitas Zirk eelujumises Eesti rekordi 1.46,10. "Hommikused ujumised on reeglina aeglasemad, seda on siin viimastel päevadel ka tulemustest näha," nentis Zirk. "See on uus kogemus, et finaalid on hommikuti, ma pole kunagi niimoodi võistelnud. See vahe eelujumise ja poolfinaali vahel polnud just kõige pikem, pool sellest ajast möödus voodis magades, päris raske oli ennast hommikul jälle käima saada."

Zirk on praegu suurepärases hoos, Tokyos on ta püstitanud kaks Eesti rekordit – 200 m vabaltujumises parandas ta senist tippmarki kaheksa kümnendikuga, päev varem parandas ta 400 m vabaltujumises enda nimele kuuluvat Eesti rekordit enam kui sekundiga. "Olen isegi väga üllatunud, et nii hästi suudan ujuda. Olen vormi ajastanud mitmeid kordi juba aprilli algusest saadik, see on väga ebatavaline nii minu kui ükskõik millise sportlase jaoks," rääkis Zirk. "Viimane ettevalmistusperiood läks küll hästi, aga tegelikult olin ise natuke ebakindel, millises vormis ma siin olen. Aga need kaks esimest ala on näidanud, et vorm on üllatavalt hea. Mul on hea meel, et need isiklikud rekordid on just siin olümpial tulnud."

Sa oled siis iseennast ka üllatanud? "Jah, just," tunnistas Zirk. "Ega ma ei valeta, et ma ei olnud võib-olla kõige enesekindlam, aga üritasin hoida külma närvi. Teadsin, mis tegema pean ja mängisin enda tugevustele. Suutsin võistlusolukorras pea selge hoida ja tegin enda asjad ära."