Elu parimas vormis olev Zirk: olümpiamelu on tulemustele kaasa aidanud

"Väga rahul olen! See, mis ma plaanisin ja tahtsin teha soorituseesmärkidena, tuli hästi välja. Olin kogu aeg seal eesotsas ka, nägin ja see andis veel motivatsiooni juurde. Arvan, et väga hea ujumine oli," rõõmustas olümpiadebütant Zirk. "Tunne oli hea täna, tundsin, et liigun hästi ja nägin, et olin enamikest pigem ees või vähemalt samal joonel. Teadsin, et arvatavasti ujun üpris hästi."

Veel poolel distantsil oli Zirk tagapool, aga lõpuks sai ta enda eelujumises ajaga 1.46,10 kolmanda koha. "Mul ongi niimoodi, et esimene sada on natuke nõrgem kui tagumine. Seda ma teadsin, et mul teine pool on tugevam kui esimene, ma väga ei paanitsenud," tõdes ta.

Eesti rekordit parandas Zirk koguni kaheksa kümnendikku, päev varem parandas ta 400 m vabaltujumises enda nimele kuuluvat Eesti rekordit enam kui sekundiga. Elu parim vorm? "Tundub nii, jah," muheles Zirk. "Kõik see melu on ka kaasa aidanud. Hästi palju positiivseid asju on olnud ja see kõik kokku on sellise hea vormi teinud. Juba olümpial olemine. Kui siia alguses jõudsin, siis jõudis kohale, et I have made it! See oli juba lahe tunne. Ja eilne andis ka väga palju, et ujusin enda elu parima tulemuse. See näitas, et vorm on hea ja olen valmis hästi ujuma."

Zirk nentis, et olümpianormi püüdmine kulutas küllaltki palju närvirakke ja seetõttu on kohapeal olemine juba lihtsam. "Kui normi tegin, siis olin päris närvis kogu aeg. Arvan, et olen sellest päris palju õppinud ja siin tohutut närvitsemist pole olnud," kinnitas ta. "Natuke ikka sellist elevust on olnud, aga see tuleb pigem kasuks."

22-aastane Zirk sõnas, et hea emotsionaalse laengu sai ta nii Katrina Lehise pronksivõidust kui ka sõudjate finaalipääsust. "Sain sõudjatega koos lõunat süüa, oli hea muljeid vahetada. Ja Katrinat õnnitlesin hommikul. Kõik need pisiasjad teevad sellise hea asja kokku, see aitab vaimselt väga palju," tunnistas ta. "Mulle tegelikult meeldib võistluste ajal millegi muuga tegeleda, see aitab mõtteid ujumisest eemal hoida. Eile vehklemist vaatasin nii kaua kui jõudsin enne enda starti ja rattasõitu samamoodi."

200 m vabaltujumise poolfinaalid on kava esmaspäeva varahommikul, esimene poolfinaal algab Eesti aja järgi kell 4.37. "Treener peab analüüsid tegema. Vaatame ujumise üle ja siis vaatame, mis see sõjaplaan on. Praegu ma ei oska öelda, kust saaks paremini," arutles Zirk. "Muidugi tahaks finaali, tahaks medalit võita! Aga medalini võib-olla on natuke veel aega, nii tugev tase mul ei ole. Samas, 400 m vabaujumises üks väga noor kutt üllatas. Ei tea kunagi selliseid asju ette. Eks ikka üritan siit ujumisest kaasa võtta mingeid väikeseid asju, mis halvasti läksid ja järgmises ujumises need ära parandada."