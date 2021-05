Zirk olümpia A-normi täitmisest: suurim erinevus oli vaimne pool

"See ei olnud otseselt nii plaanitud, selleks võistluseks [eraldi] ei valmistunud. Pärast EM-i võtsin koormuse üles ja tegin kodus päris korralikud trennid. Siin oli pigem uute asjade katsetamine ja proovimine, et saada natuke võistlemist tugevas konkurentsis. Plaanisin aga täiega panna ja see oli tegelikult väga suur üllatus, et nii kiiresti ujusin," kommenteeris Zirk Vikerraadiole.

"Kuna aegade ekraan oli päris kaugel, siis püüdsin esmalt aru saada, mis koha ma sain. Meil oli tasavägine finiš, aga siis nägin et olin esimene. Üritasin siis aega ka vaadata ja nägin, et ohoh, 1.47 ja 01. Siis sain aru, et on tehtud ja aeg on piisavalt kiire. Emotsioonid olid vinged!"

"Kõige suurem erinevus oli vaimne pool," selgitas Zirk. "Ka ettevalmistus on erinev olnud, aga ise tunnen, et varasematel võistlustel oli vaimne pinge väga suur ja sinna läks väga palju energiat. Nüüd läksin aga täiesti pingevabalt starti endast maksimumi andma ja finaali võitma. See oligi kõige suurem vahe."

Tänu vabaujumise A-normi täitmisele saab Zirk tulla starti ka teistel aladel.

"Kui ühel alal on A-norm täidetud, siis saab teistel aladel B-normiga startida. 400 m vabalt ja 200 m liblikat on arvatavasti alad, kus ma osalen," arutles Zirk.