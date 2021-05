Zirk püstitas taas Eesti rekordi, Jefimova samuti poolfinaalis

Zirk lõpetas 200 m liblikujumise ajaga 1.57,56, mis oli ligi pool sekundit kiirem tema enda 2019. aastal Koreas püstitatud Eesti rekordist. Zirk pääses õhtusesse poolfinaali 15., eelujumiste kiireim oli maailmarekordit hoidev ungarlane Kristof Milak, kes lõpetas ajaga 1.54,38. Teisena pääses poolfinaali bulgaarlane Antani Ivanov (+0,34), kolmandana läbis distantsi poolakas Krzysztof Chmielewski (+1,08).

Zirk ütles pärast ujumist ERR-ile, et ei ole kindel, kas läheb poolfinaaliks starti. "Tegelikult selle poolfinaaliga on veel nii, et ma ei ole kindel, kas ujun seda. Nagu näha, sain [15.] edasi, finaalipääs on arvatavasti üpris raske ja põhiala on kahe päeva pärast. Võibolla otsustame hoopis täna õhtul puhata ja homse päeva ka puhata. Istume treeneriga maha ja arutame," ütles Zirk.

Seni on Zirk püstitanud EM-il kolm Eesti rekordit kahel alal. "EM on tõesti väga hästi alanud: kolmest kolm. Tänast ujumist üritasin lihtsalt minna nautima ja väga liblikatrenni ei ole teinud viimasel ajal. Aeg oli üllatav minu jaoks. Üritasin mingeid asju paremini teha kui varasemalt ja mul on hea meel, et sain edasi," ütles ujuja.

Naiste 100 m rinnuliujumises pääses poolfinaali Eneli Jefimova, kes ujus oma karjääri esimesel tiitlivõistlusel välja 14. koha väärilise aja 1.07,15. Maria Romanjuk oli tulemusega 1.08,09 eelujumistes 19. ning pidi sama aja tõttu poolfinaali pääsemiseks ümberujumisele minema. Isiklikust rekordist (1.07,68) hoolimata jäi eestlane alla leedulanna Kotryna Teterevkovale. Eelujumiste kiireim oli itaallanna Arianna Castiglioni ajaga 1.05,98.

Meeste 100 m vabaltujumises ei pääsenud poolfinaali kumbki Eesti ujuja. Daniel Zaitsev lõpetas eelujumises 49,51 sekundiga ning Alex Ahtiainen lõpetas ajaga 50,06 sekundit. Parimate hulka need ajad ei kuulunud, kõige kiirem mees teisipäevase programmi esimesel alal oli venelane Kliment Kolesnikov, kes läbis distantsi 47,53 sekundiga.

"Ootused olid kindlasti suuremad. Tehnilises osas – start ja pööre õnnestusid. Ujumise teine pool oleks pidanud veidi kiirem olema," ütles Zaitsev ERR-ile.