Zirk: tuli raskemalt kui hommikul

Kui hommikuses eelujumises sai Zirk kirja 3.48,39, siis õhtul oli eestlase aeg neli sajandikku nobedam ehk 3.48,35. Paraku ühtegi konkurenti tal edestada ei õnnestunud.

"Tuli raskemalt kui hommikul," ütles Zirk siiski kommentaariks ERR-ile ."Eks see kutt kõrval, kes lõpuks võitis [Martin Maljutin] - ma ei arvanud, et ta nii kiirelt ujub."

"Lootsin temaga kaasa minna, aga poole peal oli juba näha, et ujub veidi liiga kiire tempoga. Aga kiirem kui hommikul - okei."

Zirgi sõnul oli eelujumise eel närv rohkem sees. Nüüd olid pinged maas. "Mul ei olnud midagi kaotada ja läksin suht närvita starti. Kogemusi on ikka aastate jooksul tulnud, aga selline EM-i kogemus on esmakordne jah."