Zirk ning Zaitsev poolfinaalidest edasi ei pääsenud

Zirk oli esimeses 200 m vabaujumise poolfinaalis küll 50 m enne lõppu kolmandal kohal, kuid lõpetas viiendana ajaga 1.47,16, mis on 14 sajandikku aeglasem olümpiamängude normist. Kokkuvõttes jäi eestlane poolfinaalides kümnendaks.

Ujuja sõnul ei jäänud asi aga proovimise taha. "Ma ei läinud sinna 90 protsenti andma, andsin pigem ikka 110. Praegu on niimoodi, mis teha," ütles Zirk pärast ujumist ERR-ile.

Ta tunnistas, et on pettunud ja tahaks olümpianormi ära täita, et mõttest lahti saada. "Igaüks tahaks normi lõpuks ära teha ja mitte sellest kogu aeg mõelda. Eks see natuke frustreeriv on, aga mis teha. Pole ise veel piisavalt tugev, ma ei tea."

Euroopa meistrivõistlused on sellegipoolest hästi läinud. "Kuuest stardist neli on olnud isiklikud [rekordid] ja täna olin ka väga lähedal isiklikule. Ma ei arva, et vorm halb on, mingeid asju saab kindlasti paremini teha ja loodetavasti suudame seda kõike järgmine kord paremini teha," ütles Zirk.

Zirgil on veel ees laupäeval 100 m liblikat, kus plaanipäraselt eestlane startima peaks.

Daniel Zaitsev jäi 50 m liblika poolfinaalis jagama üheksandat kohta (23,39 sekundit) ning jäi sellega esimesena finaalist välja. "Ebameeldiv jah, tahtsin veel [reede] õhtul ujuda. Sprindis on kõik väga karm, kui ühes tehnikaelemendis lased vea sisse, siis seal ei andestata. Aga tulemus näitab samas, et kiirust on, see annab enesekindlust järgmiseks sprindialaks," kommenteeris Zaitsev pärast võistlust.

Ta lisas, et parema väljumise puhul oleks ta tõenäoliselt ületanud enda püstitatud Eesti rekordi ja jõudnud ka EM-il finaali. "Väljumine läks täiesti pekki, seal kaotasin kindlasti kuskil 15-20 sajandikku. Ujumine ise oli väga hea, motivatsioon oli ka enne ujumist korras," lisas Zaitsev.

Zaitsev osaleb Budapestis veel 50 m vabaujumises, mille eelujumised toimuvad laupäeval.