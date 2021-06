Kanepi langes Wimbledonis avaringis konkurentsist välja

Hiljuti karjääri esimese WTA turniiri teeninud 22-aastasele Samsonovale on see elu esimene võit Wimbledoni põhiturniiril, üldse on see teine kord, kui ta on slämmiturniiril avaringist edasi pääsenud.

Kogu mängu agressiivsemalt mänginud Samsonova võitis kohtumise tunni ajaga.

Avasetis päästis Kanepi kohe enda pallingul murdepalli, aga järgmise servigeimi kaotas nulliga ning jäi siis 1:3 taha. Eestlanna suutis küll seisu viigistada, aga kaotas seejärel kohe uuesti enda pallingugeimi ja Samsonova võitis seti 6:4.

Teises setis pääses Samsonova kahe murdega 4:0 juhtima ja lõpuks võttis Samsonova kindla 6:2 võidu.

Kanepi esimese servi õnnestumisprotsent oli 54, aga ta võitis esimeselt servilt vaid 52 protsenti punktidest – Samsonova sama näitaja oli 82.

Samsonova servis mängu jooksul 11 ässa ja tegi neli topeltviga, Kanepi sai kirja kaks ässa ja kolm topeltviga. Vahe tuli sisse ka äralöökidest – Kanepil vaid kuus, Samsonoval aga 28. Lihtvigu kogunes venelannal 14 ja Kanepil 17. Mängitud punktidest võitis Samsonova 60 ja Kanepi 42.

Kanepil oli kohtumise vältel kaks murdevõimalust, millest ta realiseeris ühe. Samsonova suutis seitsmest murdepallist ära kasutada neli.

Enne mängu:

36-aastane Kanepi ja 22-aastane Samsonova pole varem omavahel mänginud. Kanepi oli viimati võistlustules neli nädalat tagasi, kui jäi Prantsusmaa lahtiste avaringis alla tšehhitarile Marketa Vondroušovale. Murul pole eestlanna sel hooajal veel ühtegi võistlusmängu pidanud.

Samsonova seevastu teenis üle-eelmisel nädalal karjääri esimese WTA turniirivõidu, triumfeerides Berliini muruturniiril. Kusjuures, varem polnud venelanna murul ühtegi WTA põhiturniiri mängu võitnud. Berliinis alustas ta kvalifikatsioonist ja põhiturniiri avaringis alistas Vondroušova, seejärel sai ta järjepanu jagu ka Veronika Kudermetovast (tol hetkel WTA 32.), Madison Keysist (tol hetkel WTA 28.), Viktoria Azarenkast (siis WTA 16.) ning finaalis Belinda Bencicist (siis WTA 12.). Turniirivõiduga kerkis Samsonova maailma edetabelis 43 kohta.

Kanepi on Wimbledonis kahel korral – 2010. ja 2013. aastal – jõudnud veerandfinaali. Viimati toimus Wimbledon 2019. aastal ja siis jäi Kanepi laeks teine ring. Vahepeal ka Itaaliat esindanud ning 2018. aastast taas Venemaa lipu all mängiv Samsonova aga on Wimbledonis käinud vaid korra ja põhitabelis teeb ta nüüd debüüdi – kaks aastat tagasi kaotas ta kvalifikatsiooni otsustavas mängus Yanina Wickmayerile. Üldse on Samsonova varem viiel korral mänginud slämmiturniiri põhitabelis ja vaid korra – tänavustel Austraalia lahtistel – jõudnud avaringist edasi.