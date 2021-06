Kris Meeke: Tänaku intsidendid ei ole lihtsalt ebaõnn

Tänak katkestas liidrikohalt nii Portugalis kui ka nüüd Sardiinias. Esimesel juhul lagunes tema auto ära ilma konkreetse intsidendita - tagumine ratas ei pidanud vastu. Nüüd sai saatuslikuks teel lebanud kivi.

"Nad peavad pisut pead murdma. Ei saa lihtsalt halva õnne süüks ajada. Domineerides kahte rallit järjest... mitte kummalgi juhul ei olnud selget sõitja viga," lausus Meeke WRC televisioonile.

Meeke kahtleb, et Sardiinias oli viga üksnes kivis. "Ausalt öeldes ei olnud see nii suur. Minu meelest ei tohiks sellise suurusega kivi tagaratast maha võtta. Võib-olla lõhub rehvi."

"Mõnikord on asi ebaõnnes, aga kui juhtub kahel rallil järjest, siis tiim ei saa öelda, et see on lihtsalt ebaõnn," leidis Põhja-Iirimaalt pärit rallisõitja.

"Kui mina oleks Ott Tänak, siis ma küsiks küsimusi. Aga talle makstakse ja ta peab hoidma oma partei joont. Keegi ei taha, et see juhtuks ja kõik annavad endast parima. Aga nagu ma ütlesin, siis kahel rallil järjest - midagi peab ette võtma."