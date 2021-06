Tänak: see on kiire auto, mis tuleb teha vastupidavaks

See tähendab, et MM-sarja punktiarvestuses venis vahe veelgi pikemaks. Ogier'l on liidrina 106 punkti ja Tänak jääb lausa 57 silma kaugusele. Kalendri järgi on küll üle poole hooajast minna - toimuma peaks veel seitse etappi.

"Hyundai tiim on teinud suurepärast tööd, et viia mind selles autos sellisele tasemele. Minu jaoks on auto nüüd väga kiire. Meid ei peata miski," lausus eestlane Sardiinia ralli finišis, kus ta punktikatsel teenis teise koha.

Tänak katkestas aga teist kruusarallit järjest. Mõlemal juhul on alt vedanud auto tagumine osa, mis on lagunenud. "Lihtsalt väiksed asjad, aga jätkame tööd. See on kiire auto, mis tuleb teha vastupidavaks ja olen kindel, et saame hakkama," ütles Tänak.

Võidumees Ogier nimetas nädalalõppu uskumatuks. "Tulles siia teed puhastama, mõtlesime, et parem olnuks jääda koju," tunnistas prantslane vahetult pärast võitu."

"Tegime testil head tööd ja auto töötas palju paremini kui Portugalis. Reede möödus imeliselt ja eile õnnestus tagasi tippu ronida. Loomulikult on see MM-sarja arvestust silmas pidades hea."

Autoralli MM-sari jätkub 24.-27. juunil Safari ralliga.