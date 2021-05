Paltser: Tänak polnud katkestamises ise süüdi

Rauno Paltseri sõnul on ta katse, mil Ott Tänak katkestas, korduvalt üle vaadanud ja Eesti ralliässal katkestamises süüd ei näe.

"Katkestamise tegelikku põhjust teavad Ott, Martin ja Hyundai tiim, aga ei ütle," lausus Paltser ja lisas, et võib Oti süüst puhtaks pesta. "Süüd temal selles ei olnud. Olen katse sisevideo üle vaadanud iga nurga alt ja seal ei olnud ka ühtegi väljasõidu momenti. Sirge peal lihtsalt midagi tagaosas, kas siis vedrustus või õõts andis järele ja sinna see tulemus läks."

Samas võib Paltseri sõnul Portugali rallilt ka nii mõndagi positiivset kaasa võtta, sest alates reedeõhtusest publikukatse võidust sai Tänak neli katsevõitu järjest. "See emotsioon seal autos meenutas tõsiselt Toyota aega, kui Ott ja Martin meistriks tulid. Mõeldes sellele, et kolm kruusarallit on nüüd ees, millest üks kodune ralli, siis ma olen positiivne," lisas Paltser.