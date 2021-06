Ukraina tennisist on dopingusüüst puhas ning võib mängimist jätkata

Ukraina tennisist Dajana Jastremska (WTA 37.) ajutine võistluskeeld tühistati, sest kohus leidis, et 20-aastane ukrainlanna pole dopingureegleid rikkunud.

"Jastremskat süüdistatakse dopinguvastaste reeglite rikkumises, mistõttu sai ta alates 7. jaanuarist ajutise võistluskeelu," andis rahvusvaheline tenniseliit (ITF) aasta alguses teada. 20-aastane Jastremska andis anaboolset ainet mesterolooni metaboliit sisaldava uriiniproovi, mida analüüsiti Montrealis asuvas laboris, eelmise aasta novembris. Toonane maailma 29. reket eitas igasuguseid kokkupuuteid dopinguainetega.

ITF on nüüd aga aktsepteerinud Jastremska selgituse selle kohta, kuidas mesteroloon tema organismi jõudis ning on kindel, et ukrainlanna süü puudub. Jastremska võib kohe võistlemist jätkata ning mingeid piiranguid talle ei seata.