Asjatult võistluskeeldu kandnud tennisist naasis võidukalt

21-aastasele Dajana Jastremskale (WTA 38.) määrati jaanuaris ajutine võistluskeeld, sest tema dopinguproov osutus positiivseks. Kohus tõestas juunis, et dopinguproov oli saastunud ja naine vabastati koheselt võistluskeelu alt, peale 241 võistlusvaba päeva on ukrainlanna Hamburgis taas võistlemas.

Jastremska alistas naasmismängus Hamburgi saviväljaku tenniseturniiri avaringis 2:0 (7:6, 6:1) poolatar Magdalena Frechi (WTA 145.).

Kohus leidis 2021. aasta suve hakul, et Jastremska ei rikkunud teadlikult või hooletusest dopingureegleid ning pool aastast ajutise võistluskeelu all olnud sportlane võib koheselt taas võistelda.

"Mul hea meel kergendusega teatada, et mind on süüdistused dopingureeglite rikkumise osas on tagasi võetud," teatas sportlane sotsiaalmeedias. "Olen viimase poole aasta jooksul palju läbi elanud ja negatiivsete kommentaaridega oli raske toime tulla," lisas ta.

Maailma 38. reket eitas sooritust parandavate ravimite kasutamist peale novembris anaboolse aine mesterolooni metaboliidi positiivse tulemuse saamist.

Esmalt pöördus ta rahvusvahelise tenniseföderatsiooni (ITF) sõltumatu kohtu poole, mis kinnitas tema ajutist keeldu 23. jaanuaril. Samuti lükati tagasi edasine kaebus spordiarbitraaži (CAS), mille eesmärk oli saada luba Austraalia lahtistel mängimiseks.