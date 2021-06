Rally Estonia võitja Aleksei Lukjanuk saab mõõtu võtta maailma tippudega

"Meil on heameel teatada, et osaleme FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapil, Rally Estonial. See saab teoks tänu Aleksander Rzhevkinile, kes on Vene ettevõtja ja filantroop ning kelle üheks kireks on ka ralli. Kindlasti on minu jaoks põnev ka kaardilugeja vahetus selleks ralliks. Jaroslav Feodorovi kogemus on suur ja ootan huviga temaga koostööd. Anname endast parima, tean, et mul on Eestis palju fänne ja usun, et suudame pakkuda neile positiivse elamuse," on Lukjanov lootusrikas.

"Aleksei kiirus on kahtlemata väga hea ja mul on au temaga Eestis koostööd teha. Tänu meie mõlema kogemusele Baltikumi teedel, oleme üsna hästi kursis, mis meid ees ootab. Usun, et Aleksei kiirus on saab olema Eestis hea, eriti kui arvesse võtta seda, et tal on värskelt selja taga kaks kruusarallit Euroopa meistrivõistlusel – Poola ja Läti," rääkis kaardilugeja Fedorov.

"Tervitame Aleksei Lukjanuki naasemist meie rallile. Oma vaatemängulise sõidustiili ja vahetu suhtumisega on ta saanud Eesti fännide jaoks sama poolehoiu, mis meie tippsõitjad. Isiklikult ootan põnevusega, kuidas jagunevad jõudude vahekorrad tema ammuse konkurendiga Euroopa meistrivõistlustelt, Kajetan Kajetanowicziga ning rivaalidega Eesti meistrivõistlustelt nagu Egon Kaur ja Raul Jeets. Ning loomulikult saame tema näol näha põnevat võrdlust Euroopa ja maailma tippude osas Rally2 autodel," ütles WRC Rally Estonia direktor Urmo Aava.

Aleksei Lukjanuki WRC Rally Estonial osalemise idee tuli Vene ettevõtjalt, Aleksander Rzhevkinilt. Lukjanuk on olnud tema juhendajaks rallis ja seeläbi jäi talle Lukjanuki talent silma ning otsustas teda toetama hakata. Rzhevkini sõnul aitab WRC Rally Estonial võrdse tehnikaga osalemine näidata Lukjanuki kiirust võrreldes maailma tippudega ja avada uusi võimalusi.

Rally Estonia on 2021 aasta FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp, mis sõidetakse Tartus, Tartu vallas, Otepää vallas, Elva vallas, Kanepi vallas, Kambja vallas, Peipsiääre vallas ja Mustvee vallas 15.-18. juulil 2021.