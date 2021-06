Hõbe: usun, et enamus Eesti inimesi pole uues rallipiirkonnas käinud

"Sel aastal on juba see teistmoodi, et ralli kestab neli päeva. Oleme liikunud täiesti teise piirkonda - Mustvee ja Peipsiääre valda. Uued katsed annavad sõitjatele vaheldust ja ma usun, et enamus Eesti inimesi pole selles piirkonnas käinud," rääkis ralli korraldaja Tarmo Hõbe.

WRC3 klassi sõitja Raul Jeets leidis, et uued lõigud on alati positiivsed. "Ralli ju ongi kogemustepõhine spordiala, uued lõigud seavad kõik võrdsetesse tingimustesse," kommenteeris Jeets uusi lõike.

Kohapeal saab kodusest rallipeost osa 25 000 fänni, kes on sarnaselt eelmise aastaga jaotatud 15 erinevasse gruppi. Esimest korda enam kui aastase vahe järel on taas lubatud ka pealtvaatajad teenindusparki ning stardi- ja finišipoodiumile.

"Sel aastal on ühes grupis 1500 inimest ja rohkem piiranguid sel aastal ei ole. Rally Estonia külastamiseks ei pea olema ilmtingimata vaktsineeritud, ei pea olema läbipõdenud, ei pea tegema testi," rääkis Hõbe piirangutest publikule.

Rally Estoniani on jäänud veel 24 päeva, ralli sõidetakse 15.-18. juulini.