Evans juhib Toyotat ka järgmisel hooajal

Lisaks Toyotale pidas noor ralliäss läbirääkimisi ka M-Spordiga, kuid detaile, miks võistkonda siiski ei vahetatud, ei avaldanud ei Evans ega M-Sport.

Toyota tiimisisene allikas sõnas DirtFish ralliportaalile, et Toyotal on plaan uuel hooajal jätkata praeguse koosseisuga. Kui Evans on värske lepingu alusel ka uuel hooajal meeskonnaga ametlikult seotud, siis läbirääkimised Ogier'ga alles käivad. Kalle Rovanperäl on Toyotaga kehtiv leping 2022. aastani.

Uus hooaeg on autoralli maailmameistrivõistluste jaoks ajalooline, sest sõitjad hakkavad juhtima hübriidautosid.