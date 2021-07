Toyota jätab Rally Estonia eel Goodwoodi kiirusfestivalile minemata

Brittide korraldatud üritusel pidid algselt osalema meeskonna pealik Jari-Matti Latvala, MM-i kõrgeimas sarjas kihutav Elfyn Evans ja Dakari ralli võitja Nasser Al-Attiyah, kuid ükski meeskonnaliige Suurbritanniasse siiski ei sõida, sest järjekordse MM-etapi eel välditakse suuri inimmasse.

Latvala lausus DirtFish ralliportaalile, et muidugi on kahju Goodwoodi kiirusfestival vahele jätta. "Mina isiklikult olen alati Goodwoodis veedetud aega nautinud – see on tõesti tore üritus. Kuid me peame olema mõistlikud ja pandeemia tingimustes on mõistlik rakendada võimalikult palju ettevaatusabinõusid. Rally Estonia ja Goodwoodi vahe on paar päeva – me peame tegema kõik endast oleneva, et tervist hoida," ütles soomlane.