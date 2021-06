Ogier' endine boss: ta ei suuda Loebi rekordi purustamisele vastu panna

Ogier' auhinnakapis on hetkel seitse MM-tiitlit, kuid rekord üheksa tiitli näol kuulub kaasmaalasele Sebastien Loebile. Kui käesoleval hooajal on sõidetud pea pooled etapid, juhib prantslane sarja üheksa punktiga Elfyn Evansi ees.

"See on lihtsalt minu isiklik arvamus, aga vaadake, mida Ogier on saavutanud ja vaadake, kuidas ta sõidab. Ta sõidab paremini kui kunagi varem ja võidab endiselt rallisid. Kui ta jõuab kaheksa [tiitlini], on üheksas käega katsutav ning siis oleks ta juba Loebiga ühel pulgal. Kümme tiitlit oleks hämmastav rekord. Ma arvan, et ta läheks seda jahtima," ütles Millener.

Ogier plaanis pensionile minna peale eelmise hooaja lõppu ning kinnitas sellega Loebi rekordi püsima jäämist, ent koroonaviirusest tingitud rallikalendri muudatused panid ta ümber mõtlema ja veel ühe hooaja kaasa sõitma. Milleneri sõnul on Ogier pensionile minemisest rääkinud juba aastaid, kuid seda pole siiani juhtunud.

"Pole kahtlust, et tal oleks ka järgmiseks aastaks Toyotalt hea auto ja tal on võimalus oma nimi autoralli maailmameistrivõistluste ajalukku kirjutada. Mõelge, kui kaua aega võtaks Ogieri rekordi üle sõitmine - vähemalt terve kümnendi kui mitte kauem," lausus endine M-Spordi juht.