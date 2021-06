Neuville ei pea õigeks Hyundai kõiki panuseid endale panna

End meeskonnamängijaks tituleeriv Neuville oli sarnaselt Tänakule sunnitud Portugali ralli tehniliste probleemide tõttu katkestama. Tänak samas katkestas nii Portugalis kui Sardiinias liidrikohalt ehk kui ta oleks suutnud oma kohta ralli lõpuni hoida, oleks ta kahe ralliga teeninud üle 50 punkti.

Kuigi Neuville katkestas Portugali ralli avapäeval purunenud vedrustuse tõttu, teenis ta siiski punktikatselt neli lisapunkti. Itaalias saavutas Belgia ralliäss kolmanda koha ning võitis ka punktikatse. Viiest etapist kolmel katkestanud Tänakut edastab ta MM-sarjas juba 28 punktiga.

Neuville'i sõnul on meeskonna kõigil sõitjatel samad tingimused ja ennekõike soovib ta meeskondade arvestuses tippu jõuda. Selleks on vaja kõikidel hästi sõita. "Ühel hetkel võivad individuaalsed punktid saada mulle tähtsamaks kui nad on Otile või Danile, aga kas individuaalsed punktid on tähtsamad kui meeskondlik võit, otsustab Andrea Adamo," ütles Neuville DirtFish ralliportaalile.

2021. aasta autoralli MM-il on sõita jäänud seitse etappi, millest järgmine toimub 24.-27. juunini Keenias.