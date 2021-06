Tänak: anname endast maksimumi ja aasta lõpus vaatame, kas sellest piisas

Tänak juhtis eelmisel nädalal toimunud Sardiinia rallit kuni 12. katseni, aga teel olnud kivi lõhkus tema Hyundai ja eestlasel tuli katkestada. Eestlane oli sunnitud pooleli jätma teise kruusaralli järjest, MM-sarja punktiarvestuses jääb tunamullune maailmameister nüüd liidrist Sebastien Ogier'st 57 punkti kaugusele.

"Meil ei ole suurt rohkem midagi vaadata. Ilmselgelt pole see midagi sellist, mida saaksime ise muuta," sõnas Tänak intervjuus WRC kodulehele. "Meie jaoks on olukord selline, et võtame ühe võistluse korraga ja üritame igal pool endast maksimumi anda. Eks siis aasta lõpus näeme, kas sellest piisas või mitte."

Tänak alustas Sardiinia rallit viie järjestikuse katsevõiduga, kuni saatusliku 12. katseni ei jäänud ta kordagi esikolmikust välja.

"On hea, et meil oli kiirus olemas ning et suudame võistlust kontrollida," ütles Tänak. "Tiim on mind palju aidanud, seisnud mu selja taga, kui olen masinaga kohanenud. Tunnen, et auto on kiire, kuid vajab veidi enam töökindlust."