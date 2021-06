Maailma 15. reket otsustas Tokyo olümpiamängudest loobuda

Sel nädalal meeste tennise maailma edetabelis karjääri kõrgeimale ehk 15. kohale tõusnud norralane Casper Ruud teatas, et on otsustanud Tokyo olümpiamängudest loobuda.

"Paljud on küsinud, kas kavatsen olümpiamängudest osa võtta, nii et nüüd väike teadaanne selle kohta," kirjutas 22-aastane Ruud sotsiaalmeedias. "Pärast Prantsusmaa lahtisi veetsin mõned päevad sellele mõeldes ja pärast hoolikat kaalumist ning tiimiga arutamist jõudsime otsuseni, et ma ei sõida Tokyosse olümpiamängudele."

"Olen endiselt üsna noor ja ma nii usun kui loodan, et mul on edasise karjääri jooksul võimalik veel mitmel korral olümpial võistelda," jätkas Ruud. "Minu sihiks on 2024. aasta Pariisi olümpia. Proovin järgmistel aastatel astuda vajalikud sammud edasi, et oleksin seal võimeline medalite eest võitlema."

Ruud sai tänavustel Prantsusmaa lahtistel kolmandas ringis ülivalusa kaotuse, kui jäid neli ja pool tundi kestnud matšis 6:7 (3), 6:2, 6:7 (6), 6:0, 5:7 alla hispaanlasele Alejandro Davidovich Fokinale.

Ruud on viimastel hooaegadel just liivaväljakuil parimas hoos olnud, tänavu teenis ta Genfi liival enda karjääri teise ATP turniirivõidu. Lisaks jõudis ta nii Monte Carlo kui Madridi Mastersil poolfinaali. Pariisi olümpiamängude tenniseturniir mängitakse Prantsusmaa lahtiste kodupaigas ehk Roland Garrosi tennisekeskuses. Tokyo olümpial aga mängitakse kõva kattega väljakuil.