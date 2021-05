Norra esireket võitis Genfis karjääri teise tiitli

Tund ja 43 minutit kestnud finaal sai tasavägise avaseti, kus kumbki mees servigeimi käest ei andnud ning geimivõite vahetades jõuti seisuni 6:6, kust liiguti kiiresse lõppmängu. Lõppmängus pääses 1:2 seisult Ruud 6:2 eduseisule, kuid andis siis käest neli punkti. Lõpuks suutis norralane siiski seti 8:6 lõppmänguga võita.

Ka teine sett algas tasavägiselt, kuid 2:2 seisult murdis Ruud Shapovalovi servi ning võitis seejärel teise ja viimase seti 6:4. Ruud lõi mängu jooksul neli ässa Shapovalovi kaheksa vastu, kuid norralane ei teinud ühtegi topeltviga, kui kanadalase arvele jäi neid viis.

"On väga hea tunne selle üle, et olen viimasel ajal hästi mänginud ja jõudnud turniiride hilisematesse etappidesse," ütles Ruud pärast mängu. "See annab tohutult enesekindlust Ronald Garrose (Prantsusmaa lahtiste - toim) jaoks, oli tasavägine matš ja oleks võinud mõlemat pidi minna."

Ruud jätkab käesoleva hooaja kõige võidukama mehena liivaväljakutel, võit Shapovalovi üle viis norralase 32. võiduni sel hooajal. Genfi turniirivõit oli tema karjääri teine ATP tuuril, esimest korda oli 22-aastane Ruud võidukas 2020. aastal Buenos Aireses.